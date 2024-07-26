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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

11:02 ص الجمعة 26 يوليه 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه.

البطاطس بين 13 و20 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و17 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و30 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق العبور
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