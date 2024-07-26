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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)

11:27 ص الجمعة 26 يوليو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و62 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 330 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار الأسماك المأكولات البحرية الموقع الرسمي لسوق العبور
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