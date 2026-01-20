النرويج: نرفض الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة بشكله الحالي

كتب- محمود الطوخي

أعلنت النرويج، الثلاثاء، رفضها القاطع لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل "مجلس السلام" بصيغته الراهنة، معتبرة أن الانضمام لهيكل "يتحدى دور الأمم المتحدة والقانون الدولي" أمر مستحيل، وذلك في ضربة دبلوماسية جديدة للمشروع بعد تحفظات فرنسية وفنلندية.

وقال وكيل وزارة الخارجية النرويجية أندرياس موتسفيلدت كرافيك، لصحيفة "أفتنبوسطن"، إن بلاده فوجئت بأن المجلس الذي كان مفترضا أن يركز على إعمار غزة، تحول في وثيقته التأسيسية إلى "هيئة عليا" ذات تفويض واسع في قضايا الأمن العالمي، تُدار من قبل "الرئيس ترامب" شخصيا مع منحه حق النقض "الفيتو".

وأضاف كرافيك: "الاقتراح الذي تلقيناه لم نكن مستعدين له تماما.. لا يمكننا الموافقة على النسخة الحالية".

ويأتي الموقف النرويجي متناغما مع فرنسا، حيث أكد مصدر مقرب من الرئيس ماكرون عدم نية باريس القبول بالدعوة حاليا، ما دفع ترامب للتهديد بجمارك 200% على النبيذ الفرنسي، بينما أبدى الرئيس الفنلندي تشككه، وألمحت كندا لإمكانية الانضمام لكن "دون دفع مقابل".