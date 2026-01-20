وفاة الفنانة السورية رجاء قوطرش

رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنانة السورية رجاء قوطرش زوجة الفنان فؤاد حسن.

ونعتها نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وكتبت: "تعازينا القلبية للزميل الفنان الدكتور فؤاد حسن بوفاة زوجته الفنانة القديرة رجاء قوطرش، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله و إنا إليه راجعون".

رجاء قوطرش ممثلة سورية، ومن أشهر أعمالها، مسلسل الخوالي في عام 2000، ومسلسل أشواك ناعمة في عام 2005، ومسلسل وجه العدالة في عام 2008، وفيلم دمشق مع حبي في عام 2010، وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل "طلقة حب" عام 2024.

اقرأ أيضا:

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر



