إعلان

وفاة الفنانة السورية رجاء قوطرش

كتب- مروان الطيب

05:47 م 20/01/2026

رجاء قوطرش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنانة السورية رجاء قوطرش زوجة الفنان فؤاد حسن.
ونعتها نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وكتبت: "تعازينا القلبية للزميل الفنان الدكتور فؤاد حسن بوفاة زوجته الفنانة القديرة رجاء قوطرش، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله و إنا إليه راجعون".
رجاء قوطرش ممثلة سورية، ومن أشهر أعمالها، مسلسل الخوالي في عام 2000، ومسلسل أشواك ناعمة في عام 2005، ومسلسل وجه العدالة في عام 2008، وفيلم دمشق مع حبي في عام 2010، وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل "طلقة حب" عام 2024.

55

اقرأ أيضا:
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر

رجاء قوطرش وفاة رجاء قوطرش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف
أخبار مصر

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف

بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بفستان قصير.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين
علاقات

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين
185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
اقتصاد

185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج