تراجع الباذنجان وارتفاع الفاصوليا بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتب-أحمد والي:

تراجعت أسعار الباذنجان، والفلفل الرومي البلدي، والملوخية، والخيار الصوب والبلدي، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا مقارنة بأسعار أمس. واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضار والفاكهة، وفقا لبيانات سوق العبور. ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور. أسعار الخضروات الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه. البطاطس بين 13 و 20 جنيها. البصل بين 5 و 9 جنيهات. الكوسة بين 7 جنيهات و17 جنيها. الفاصوليا بين 20 و28 جنيها، بزيادة 8 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 10 جنيهات. الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه. الخيار الصوب بين 6 و 10 جنيهات، بتراجع جنيه. الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات. أسعار الفاكهة برتقال صيفي بين 10 جنيهات و 15 جنيه. الليمون البلدي بين 4 جنيهات و17 جنيها، بتراجع جنيه. تفاح مصري بين 20 و30 جنيها. البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.