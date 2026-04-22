انخفاض الزيت والجبن الأبيض واللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

01:04 م 22/04/2026

أسعار السلع الأساسية

انخفضت أسعار الزيت، والجبن الأبيض، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والفول، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.44 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.24 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.24 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.94 جنيه، بتراجع 3.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.56 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.63 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.63 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.28 جنيه، بتراجع 1.46 جينه.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.84 جنيه، بتراجع 9.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.22 جنيه، بزيادة 1.32جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.97 جنيه، بتراجع 40 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.6 جنيه، بتراجع بزيادة 40 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.74 جنيه، بتراجع 2.77 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.16 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.31 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.36 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

