سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط بعد تثبيت المركزي المصري الفائدة

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، وتراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير عن الاجتماع السابق له، ليتراوح بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، متماشيا مع أغلب التوقعات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2090 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2344 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع 1.45%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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