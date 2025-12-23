إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض واللحوم والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:52 م 23/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والفول، والعدس، واللحوم، والجبن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والعدس واللحوم والجبن اليوم الثلاثاء بالأسواق

62 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل رقما قياسيا جديدا بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم ارتفاع أسعار البيض انخفاض أسعار الدواجن أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاع أسعار الفول أسعار الأسماك

