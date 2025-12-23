محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات يناير 2026

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير" للعام الدراسي 2025 / 2026، لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة داخل المدارس والإدارات التعليمية، وتجهيز لجان الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، حرصًا على مصلحتهم.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، لرفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للجان الامتحانات كل في نطاقه، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، حفاظًا على الهدوء اللازم للطلاب.

كما كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع أي معوقات وضمان انتظام سير الامتحانات دون ما يعكر صفوها.