السعودية.. إعدام 3 مواطنين أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابية

كتب : مصراوي

02:22 م 23/12/2025

وزارة الداخلية السعودية

الرياض - (د ب أ)

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة سعوديين أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابيةٍ تهدف للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي إن: "كلا من حسين بن حيدر بن علوي القلاف، ومحمد بن أحمد بن سعود آل حمد، وحسن بن صالح بن مهدي سليم (سعوديو الجنسية) أقدموا على ارتكاب عملياتٍ إرهابيةٍ داخل المملكة تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنية، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت أن "التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

ويرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 309 أشخاص، بينهم خمسة نساء، بعد أن نفذت العام الماضي أكثر من 300 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.

