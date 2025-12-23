إعلان

المشدد 3 سنوات لسائق قاد سيارته تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:26 م 23/12/2025

تعبيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم سائق 10 آلاف جنيه، لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وحيازته مخدرات بقصد التعاطي، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، محمد سيد عبد العال، أحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم «محمد. ا. ح»، 31 عامًا، سائق، مقيم بمنطقة الأشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 19242 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2876 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم، بتاريخ 12 يوليو 2025، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قاد مركبة وهو واقع تحت تأثير مخدر، كما أحرز جوهرًا مخدرًا من نوع الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين، بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

