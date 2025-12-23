نعت الفنانة دنيا عبد العزيز الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة أرشيفية تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا حبيب قلبي يا محمد، يا محترم، يا مهذب، يا خلوق، يا أطيب وأنبل خلق الله.. يا عشرة العمر، يا أصيل، ارتحت من الدنيا واللي فيها، فراقك يوجع القلب بس مطمنين عليك يا حبيبي.. الفنان الكبير وخبير التجميل محمد عبد الحميد في ذمة الله".

وكان الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرّض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

