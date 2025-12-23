غطاء سحابي يحجب الشمس.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

كما يوجد غطاء سحابي من السحب العالية على مناطق من جنوب الصعيد مناطق من الصحراء الغربية يحجب أشعة الشمس.

