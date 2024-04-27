سايبر نت لحلول الذكاء الاصطناعي تتوسع في مصر

كتب- علاء حجاج:

قال إيهاب حسين المدير الإقليمي لشركة سايبر نت لحلول الذكاء الإصطناعي، إن الشركة تعتقد أن السوق المصري واحد من أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط بصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

وارجع حسين أهمية السوق المصري لعدة أسباب، أبرزها أنه السوق الأكبر بالمنطقة وكذلك لتوافر عدد كبير من الكوادر البشرية المدربة والقابلة للتدريب، فضلا عن تبني الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات رؤية للنهوض بصناعة التعهيد فضلا عن تنفيذ خطط للتحول الرقمي.

أصاف حسين لـ مصراوي، أن الشركة بدأت خدماتها في السوق المصري مطلع العام الجاري، وتستهدف اتخاذ السوق المصري قاعدة رئيسية لتطوير وإطلاق منتجاتها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحدث حسين عن المنتج الأهم لشركته والمختص بصناعة التعهيد، وهو روبوت صوتي لخدمات التعهيد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه عبارة عن روبوت صوتي تم تطويره من جانب الشركة بحيث يقوم بنفس المهام التي يقوم بها الموظف البشري من التواصل مع العملاء المستهدفين هاتفياً ومناقشتهم والتجاوب معهم بشكل طبيعي كأنه بشر.

وتابع "تم تطوير الروبوت الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو الآن قادر على القيام بمهام الموظف المسئول عن متابعة سداد الالتزامات المالية للعملاء سواء قروض او اقساط أو غيرها، وذلك باللغة الروسية وجاري تدريبه وتأهيله ليقدم نفس المهام باللغة العربية".

وأوضح أن الروبوت الصوتي تم تطويره في كازاخستان السوق الأم لشركة سايبر نت، ويسُستخدم الأن على نطاق واسع بالبنوك والقطاع المالي بكازاخستان، ما ساهم في زيادة نسبة التحصيلات المالية الخاصة بهم وبتكلفة أقل عن الطرق التقليدية.

ويقوم الروبوت الصوتي بالتواصل مع عملاء القطاع المالي هاتفيا وتذكيرهم بمواعيد سداد الأقساط أو القروض أو غيرها من الالتزامات المالية، وكذلك تحذيرهم عن التخلف في السداد ومناقشتهم في كافة الأمور فيما يخص الأمور الفنية والمالية كأنه موظف بشري.

أوضح أن الشركة تستهدف تطوير الروبوت الصوتي على تقديم نفس المهام للقطاع المالي والبنكي في مصر والوطن العربي وذلك من خلال تدريب الروبوت الصوتي على اللغة العربية، وهو ما تعمل الشركة الآن على تنفيذه.

قام الروبوت الصوتي من سايبر نت، بإجراء أكثر من 150 مليون مكالمة خلال السنوات الثلاثة الماضية.