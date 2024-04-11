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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في ثاني أيام العيد بالأسواق (موقع رسمي)

10:23 ص الخميس 11 أبريل 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353 جنيها.

سعر طن حديد عز: 46716 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272 جنيها.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت

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