مدفوعات فوائد الدين تلتهم 83.4% من الإيرادات العامة بموازنة مصر في 7 أشهر

كتب : منال المصري

07:38 م 26/02/2026

وزارة المالية

قفزت مدفوعات فوائد الدين بموازنة مصر بنحو 40.1% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2025- 2026 إلى نحو 1.48 تريليون جنيه.

تلتهم مدفوعات الدين على 83.4% من إجمالي الإيرادات .العامة لمصر في 7 أشهر بحسب التقرير المالي لوزارة المالية

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وقفزت إجمالي الإيرادات العامة بموازنة مصر 41% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.77 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2025-2026.

موازنة مصر وزارة المالية

