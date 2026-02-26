إيرادات موازنة مصر تقفز 41% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي

قفزت إجمالي الإيرادات العامة بموازنة مصر 41% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.77 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2025-2026.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

من ناحية أخرى ارتفع إجمالي المصروفات بموازنة مصر بنحو 29% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 2.625 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2025- 2026.

وأكدت المالية في تقريرها استمرار جهود الحكومة في اتخاذ اجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها للمواطنين.