إعلان

إيرادات موازنة مصر تقفز 41% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي

كتب : منال المصري

09:27 م 26/02/2026

وزارة المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت إجمالي الإيرادات العامة بموازنة مصر 41% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.77 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2025-2026.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

من ناحية أخرى ارتفع إجمالي المصروفات بموازنة مصر بنحو 29% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 2.625 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2025- 2026.

وأكدت المالية في تقريرها استمرار جهود الحكومة في اتخاذ اجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها للمواطنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيرادات العامة بموازنة مصر العام المالي وزارة المالية التنمية البشرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اللفت في السحور.. 5 فوائد لا تفوتك في رمضان
سفرة رمضان

اللفت في السحور.. 5 فوائد لا تفوتك في رمضان
من تحرش إلى "معاكسة لفظية".. متهم "أتوبيس المقطم" أمام الجنح 10 مارس المقبل
حوادث وقضايا

من تحرش إلى "معاكسة لفظية".. متهم "أتوبيس المقطم" أمام الجنح 10 مارس المقبل
تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
أخبار مصر

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة