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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والأسمنت والدواجن

01:28 م الأحد 08 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما واصلت أسعار الذهب الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض البلدي..أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

11 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الأحد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع اللحوم وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

خريطة الأسعار الحديد الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء
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