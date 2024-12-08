ارتفاع اللحوم وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الجبن الابيض والرومي، العدس، والفول، والدقيق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.03 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 63.26 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.55 جنيه، بتراجع 19 قرشًأ.

لتر زيت عباد الشمس: 95.58 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 39.3 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.12 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 64.78 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.39 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 113.07 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 425.18 جنيه، بزيادة 9.87 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.73 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الأرز السائب: 26.57 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو الفول السائب: 44.92 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 124.18 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.42 جنيه، بتراجع 1.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.21 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو المسلي الصناعي: 119.12 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.