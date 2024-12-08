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انخفاض البلدي..أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

09:54 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 166.53 جنيه، بزيادة 1.55 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 171.25 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

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