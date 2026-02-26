إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:49 م 26/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 26-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7954 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247369 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

بنك جي بي مورجان: الطلب العالمي سيدفع الذهب إلى 6300 دولار بنهاية 2026

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 5181 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
شئون عربية و دولية

بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة