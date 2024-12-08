11 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 10 جنيهات و 13 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 12 و 18 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 13 و17 جنيهًا.

الملوخية بين 7 جنيهات، و11 جنيهًا.

الخيار الصوب بين 15 و23 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 11 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

يوسفي بين 5 جنيهات و 11 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 17 و33 جنيهًا.