سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 40 جنيها مع منتصف التعاملات اليوم مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 2633 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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