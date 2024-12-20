انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2470 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3176 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3705 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4235 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 2606 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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