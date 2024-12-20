لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

10:24 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2470 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3176 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3705 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4235 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 2606 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب الأمطار.. 15 مصابًا في تصادم مروع بين 3 سيارات بالإسكندرية- صور