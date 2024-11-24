خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض وارتفاع الذهب والحديد

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم والزيت والبيض ، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق الأحد ( موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

75 جنيها لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد