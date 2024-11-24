انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول، والزيت، والدقيق، والمكرونة والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، والدواجن، والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.02 جنيه، بتراجع 1.68 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 53.22 جنيه، بتراجع 5.98 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.36 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 86.29 جنيه، بتراجع 4.91 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.86 جنيه، بتراجع 3.85 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 25.83 جنيه، بتراجع 4.46 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.71 جنيه، بتراجع 8 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.43 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 98.04 جنيه، بتراجع 7.71 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 410.46 جنيه، بتراجع 4.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.14 جنيه، بزيادة 3.17 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.14 جنيه، بزيادة 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 45.95 جنيه، بزيادة 95 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 118.93 جنيه، بزيادة 6.03 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.88 جنيه، بتراجع 2.54 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.26 جنيه، بزيادة 44 قرشا .

كيلو المسلي الصناعي: 112.95 جنيه، بزيادة 2.89 جنيه.