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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

12:24 م الأحد 24 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2520 جنيه للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3240 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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