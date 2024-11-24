لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق الأحد ( موقع رسمي)

10:02 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

أسعار الحديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38133.33 جنيه، بزيادة 1561.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40088.89 جنيه، بزيادة 923.89 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2965 جنيه، بزيادة 8 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت شحن الموبايل

إعلان

إعلان