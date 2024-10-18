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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والذهب والبيض والدواجن

03:09 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب يواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والجبن الرومي اليوم الجمعة (موقع رسمي)

بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يصعد بمنتصف تعاملات الجمعة

أسعار الدواجن الذهب أسعار البيض
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