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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:39 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 106.15 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.39 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.64 جنيه بحد أقصى

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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