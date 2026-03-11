إعلان

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

06:32 م 11/03/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواصفات التفصيلية لامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك ضمن استعدادات الوزارة للامتحانات، وبناءً على النماذج الاسترشادية المنشورة على الموقع الرسمي للمكتبة الإلكترونية للوزارة.

وأكدت الوزارة أن امتحان الثانوية العامة 2026 سيكون مطابقًا للنماذج الاسترشادية من حيث شكل الأسئلة، والدرجات المخصصة لكل سؤال، وذلك بهدف تمكين الطلاب من التدريب على نمط الامتحان الفعلي، والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، وفهم أسلوب صياغة الأسئلة وطريقة الإجابة عليها قبل موعد الامتحان الرسمي.

مواصفات امتحان الفيزياء 2026

حددت وزارة التعليم عدد الأسئلة وأنواعها على النحو التالي:

إجمالي عدد الأسئلة: 46 سؤالًا.

أسئلة بدرجة واحدة: 32 سؤالًا، كل سؤال بدرجة واحدة.

أسئلة بدرجتين: 12 سؤالًا، كل سؤال بدرجتين.

أسئلة مقالية: سؤالان، كل منهما درجتين بإجمالي 4 درجات.

الدرجة الكلية للمادة: 60 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن النماذج الاسترشادية تمثل أداة تدريبية فعالة، حيث تساعد الطلاب على التعرف على نمط الأسئلة المتوقع، وفهم كيفية توزيع الدرجات، والاستعداد بشكل أفضل للامتحان الرسمي.

وزارة التربية والتعليم امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2026 النماذج الاسترشادية

