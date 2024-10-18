ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والجبن الرومي اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، وزيت الذرة، واللبن السائب، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.85 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.46 جنيه، بتراجع 96 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.48 جنيه، بتراجع 69 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 80.13 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو السكر المعبأ: 36.31 جنيه، بزيادة 96 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.24 جنيه، بتراجع 36 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 62.06 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.48 جنيه، بزيادة 51 قرش.

لتر زيت الذرة: 93.92 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.37 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.15 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.15 جنيه، بتراجع 45 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.33 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.86 جنيه، بتراجع 356.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.52 جنيه، بزيادة 12.62 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.76 جنيه، بزيادة 35 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 98.03 جنيه، بتراجع 2.11 جنيه.