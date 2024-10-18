ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع أسعار السمك البلطي، سمك السبيط والكالماري، سمك الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و 87 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و200 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 350 جنيهً، بتراجع 20 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا