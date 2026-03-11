إعلان

أكبر سحب من احتياطي النفط في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.. ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

06:04 م 11/03/2026

النفط- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتفقت الدول الغنية بالنفط، على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في الأسواق، في أكبر عملية سحب من احتياطي النفط في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.

وجاء القرار بعد موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ32 في الوكالة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأربعاء: "إن التحديات التي يواجهها سوق النفط حاليًا غير مسبوقة من حيث الحجم، ولذلك يسعدني للغاية أن تستجيب الدول الأعضاء في الوكالة بإجراء طارئ جماعي غير مسبوق من حيث حجمه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتياطي النفط إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج روسيا مجلس الأمن الطاقة الدولية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر
أخبار المحافظات

بين "التدحرج" و"الخضة".. أغرب طقوس الزواج والإنجاب في صعيد مصر

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
مصراوي ستوري

بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف
اقتصاد

رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها