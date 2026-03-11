اتفقت الدول الغنية بالنفط، على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في الأسواق، في أكبر عملية سحب من احتياطي النفط في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.

وجاء القرار بعد موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ32 في الوكالة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأربعاء: "إن التحديات التي يواجهها سوق النفط حاليًا غير مسبوقة من حيث الحجم، ولذلك يسعدني للغاية أن تستجيب الدول الأعضاء في الوكالة بإجراء طارئ جماعي غير مسبوق من حيث حجمه".