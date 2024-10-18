بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يصعد بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بنحو 28 جنيهًا بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2446 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3145 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3670 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4194 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29360 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.62% إلى نحو 2709 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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