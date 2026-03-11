حثّت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المدنيين في إيران على الابتعاد فورًا عن جميع المنشآت البحرية التي تستخدمها القوات البحرية الإيرانية، محذّرة من أن هذه الموانئ المدنية التي تخدم مصالح عسكرية تعتبر أهدافًا مشروعة بموجب القانون الدولي، في ظل مخاطر على الملاحة الدولية وحياة الأبرياء.

تحذير للمدنيين والعاملين في الموانئ

دعت سنتكوم عمّال الأرصفة والموظفين الإداريين وأطقم السفن التجارية إلى الابتعاد عن السفن والمعدات التابعة للبحرية الإيرانية، مؤكدة أنها لا يمكنها ضمان سلامة المدنيين داخل أو قرب المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، لكنها ستواصل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى.

الموانئ المدنية تتحول إلى أهداف عسكرية

أوضحت القيادة أن النظام الإيراني "يستخدم الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية"، مضيفة أن هذا الاستخدام يعرض حياة الأبرياء للخطر، وأضافت سنتكوم أن أي موانئ مدنية تستخدم لأغراض عسكرية تفقد صفة الحماية القانونية وتصبح أهدافًا مشروعة بموجب القانون الدولي.

نشر المعدات والسفن داخل الموانئ التجارية

ذكرت القيادة أن القوات البحرية الإيرانية قامت بنشر سفن ومعدات عسكرية داخل موانئ مدنية تخدم حركة الملاحة التجارية، ما يزيد من خطورة هذه المواقع ويحوّلها إلى نقاط محتملة لاستهداف العمليات العسكرية الأمريكية.