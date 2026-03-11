قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة لـ"مصراوي"، إن سوق الأجهزة المنزلية بدأ يشهد تحريكًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نتيجة الضغوط المتزايدة على تكلفة الإنتاج، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار السولار وتكاليف النقل.

وأوضح زكريا أن زيادة أسعار الوقود تعد أحد العوامل الرئيسية التي تضغط على تكلفة الأجهزة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات مثل النحاس والصاج، وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة التصنيع والتوزيع في السوق المحلي.

وأضاف أن العديد من الشركات المصنعة والتجار قاموا بالفعل بتحريك الأسعار خلال اليومين الماضيين في حدود 5% إلى 10%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعد أقل مما كان متوقعًا في ظل الضغوط الحالية على الصناعة.

اقرأ أيضًا:

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية خاصة)

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا وارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.

وشملت الزيادة البنزين بأنواعه والسولار وأسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات، مؤكدة أن القرار يأتي على خلفية التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما صاحبها من ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتكاليف الشحن والتأمين، مع استمرار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار إمدادات الطاقة في السوق.

اقرأ أيضًا:

ما تأثير ارتفاع الوقود على أسعار خدمات المحمول؟

دور الشعبة والتجار في الحد من زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية

أكد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن الشعبة تدخلت مع المصنعين لمحاولة الحد من الزيادات الكبيرة، موضحًا أن بعض الشركات رفعت أسعار الأجهزة الكبيرة بنسبة 5%، بينما وصلت الزيادة في شركات أخرى إلى نحو 10%.

وأشار إلى أن هذه النسب تعتبر متوازنة نسبيًا بين الحفاظ على استمرار الإنتاج وعدم تحميل المستهلك زيادات أكبر، خاصة في ظل التوترات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين التي تؤثر أيضًا على تكلفة الاستيراد.

ولفت زكريا إلى أن السوق كان قد يشهد زيادات أكبر من ذلك، إلا أن التنسيق بين الشعبة والمصنعين ساهم في احتواء الزيادة عند هذه الحدود، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية بما يساهم في تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

كيف تؤثر زيادة أسعار البنزين والسولار على التضخم؟ خبير اقتصادي يوضح