مصر توقع عقد استغلال مع شركة كندية بعد تحقيق كشف للذهب بالصحراء الشرقية

كتب- مصطفى عيد:

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبو مروات في مساحة حوالي 58 كيلومترا مربعا.

شارك في التوقيع كل من ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة "أخ جولد AKH GOLD" الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتي بئر أسل، وجبل الميت بالصحراء الشرقية.

ويأتي هذا التوقيع في إطار توسع الشركة الإنجليزية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

ووقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية، وجيرارد دي هيرت المدير التنفيذى للشركة الإنجليزية.

وأكد الملا، عقب التوقيع، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشدداً على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

فيما أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين بذل الجهود للإسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة، وفقا للبيان.