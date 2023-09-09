الإحصاء: 26% ارتفاعا في واردات مصر من الهند خلال عام 2022



كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%، وفقا لبيانات الجهاز.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي عاصمة الهند حاليا، بمشاركة زعماء 30 دولة، والتي تستمر على مدار يومين بداية من أمس.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022

1- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.

2- أسمدة بقيمة 242 مليون دولار.

3- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241 مليون دولار.

4- قطن بقيمة 77 مليون دولار.

5- فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 53 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022

1- لحوم بقيمة 669 مليون دولار.

2- حديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار.

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448 مليون دولار.

4- منتجات كيماوية عضوية بقيمة 358 مليون دولار.

5- آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 429 مليون دولار.

التحويلات

سجلت قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%، وفقا للجهاز.

بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 14.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الهند، طبقاً لتقديرات البعثة المصرية هناك، 400 مصري حتى نهاية عام 2022.