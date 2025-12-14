الهند جذبت 50 مليار دولار في أقل من 24 ساعة من شركات التكنولوجيا

جذبت الهند استثمارات بقيمة 50 مليار دولار من شركات التكنولوجيا الكبرى في أقل من 24 ساعة بدعم وفرة مواردها لبناء مراكز البيانات، وقاعدة المواهب الكبيرة والمستخدمين الرقميين الواسعة، وفرص السوق المتاحة.

وتعهدت مايكروسوفت وأمازون، وفق ما نشره موقع CNBC، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار للبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند.

بينما أعلنت إنتل يوم الاثنين عن خطط لتصنيع الرقائق في البلاد للاستفادة من الطلب المتزايد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية واعتماد الذكاء الاصطناعي السريع.

بينما تتخلف الهند عن الولايات المتحدة والصين في سباق تطوير نموذج أساسي أصلي للذكاء الاصطناعي، وتفتقر إلى شركة بنية تحتية محلية كبيرة للذكاء الاصطناعي، فإنها ترغب في الاستفادة من خبرتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات لإنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مما يوفر أيضًا فرصة هائلة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

قال إس. كريشنان، سكرتير وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، لشبكة سي إن بي سي "إن امتلاك نموذج أو نظام حاسوبي لا يكفي لأي مؤسسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ويتطلب الأمر من الشركات إنشاء طبقة تطبيق ومجموعة كبيرة من المواهب لنشرها".

وصنّفت جامعة ستانفورد الهند ضمن أفضل أربع دول إلى جانب الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة في تصنيف حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي والوطني.

كما صنّفت منصة GitHub، وهي مجتمع للمطورين، الهند في المرتبة الأولى بحصة عالمية تبلغ 24% من إجمالي المشاريع.

وقال كريشنان إن فرصة الهند تكمن بشكل أكبر في "تطوير التطبيقات" التي سيتم استخدامها لزيادة إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن استثمار بقيمة 17.5 مليار دولار في البلاد، موزعة على مدى 4 سنوات، بهدف توسيع البنية التحتية فائقة التوسع، ودمج الذكاء الاصطناعي في المنصات الوطنية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة.

وأعلنت شركة أمازون يوم الأربعاء عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 40 مليار دولار استثمرتها بالفعل في البلاد.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، قدمت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى مثل OpenAI وGoogle وPerplexity أدواتها مجانًا لملايين الأشخاص في الهند، كما عززت Google خططها لاستثمار 15 مليار دولار لبناء قدرة مركز البيانات لمركز جديد للذكاء الاصطناعي في جنوب الهند.