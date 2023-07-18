خريطة الأسعار: انخفاض الحديد وارتفاع اللحوم.. والذهب يعوض بعض خسارته

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، كما تراجعت أسعار الفول والجبن، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليقلص خسائره الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع جديد لأسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة

انخفاض البلطي والكابوريا.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والجبن وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسائره بمنتصف التعاملات