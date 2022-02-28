كتبت- ياسمين سليم:

مثل خيوط العنكبوت تمتد خطوط الغاز الروسية إلى أوروبا، عبر شبكة من الأنابيب تخرج من الدولة وتذهب إلى أغلب ربوع أوروبا.

وفي وقت يشتعل فيه الخلاف بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي على وقع حرب موسكو على أوكرانيا، لا تزال روسيا تحتفظ بنصيب الأسد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، كما لا تزال تحتفظ بكارت وقف إمدادات الغاز لأوروبا في أي وقت.

وتشير بيانات "Eurostat" إلى أن روسيا تمد أوروبا بنحو 41% من إمدادات الغاز الطبيعي التي تستوردها من العالم.

وقبل الحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت أوروبا أزمة في توافر الغاز الطبيعي والطاقة مع بداية موسم الشتاء الحالي الذي يزيد فيه الطلب من أجل التدفئة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

ومنذ أزمة الحرب الروسية عاد سعر الغاز الطبيعي للارتفاع مسجلًا 4.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال تداولات اليوم.

لماذا يعد الغاز الروسي مهمًا؟

يخرج الغاز الروسي من الحقول ليدخل إلى البيوت الأوروبية مباشرة عبر أنابيب، وتعتمد القارة العجوز على هذه الإمدادات في تدفئة البيوت.

وتبلغ خطوط الغاز الروسية 9 خطوط منها خط "نورد ستريم 2" الذي تم الانتهاء من إنشائه وينتظر موافقة نهائية من ألمانيا على التشغيل، وخط آخر يتجه إلى الصين.

وتوضح الخريطة التالية توزيع خطوط الغاز الروسية عبر القارة الأوروبية والدول التي تصلها، أو تمر بها، وفقًا لبيانات شركة جازبروم الروسية.

ويقول أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لمصراوي إن أوروبا تستهلك نحو 550 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي، يأتي أكثر من 40% منه من حقول روسيا.

ويضيف أن حصول أوروبا على الغاز الروسي عبر أنابيب يعتبر رخيص نظرًا لانخفاض تكلفته.

وأوضح أنه نظرًا للكمية الكبيرة التي تستوردها أوروبا من روسيا، سيكون من الصعب أن تستبدل الغاز الروسي بأي إمدادات من أي دولة حاليًا.

ويعتبر استيراد الغاز المسال أكثر تكلفة والذي توسعت دول أوروبية في استيراده خلال الشتاء الجاري وخاصة من السوق الأمريكية من أجل سد العجز في المخزونات.

وتعد ألمانيا أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز الروسي، ويمر عبرها خطين للغاز الروسي، منهم واحد لم يعمل بعد، وفقا لبيانات رويترز.

وفي أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا أعلنت ألمانيا أنها ستعلق تشغيل خط الغاز نورد ستريم 2، ضمن العقوبات المفروضة على موسكو.

هل تقطع روسيا الغاز عن أوروبا؟

يستبعد كمال أن تُقدم روسيا على هذه الخطوة، ويقول إن أوروبا قررت أن تستبعد بعض بنوك روسيا من نظام سويفت المالي العالمي وهو أمر سيؤثر على الدول الأوروبية أولًا.

ويوضح: "إذا تعطل نظام سويفت المالي لن تستطيع الشركات الأوروبية من دفع ثمن مسحوبات الغاز التي حصلت عليها من روسيا، وبالتالي ستنقطع الإمدادات نظرًا لعدم تسديد ثمنه وليس بسبب قرار روسي".

وقررت أمريكا والاتحاد الأوروبي أمس الأول استبعاد بنوك روسية من نظام سويفت المالي العالمي، في خطوة ستمنع روسيا من استقبال أو استلام أي أموال عبر نظام سويفت المالي العالمي.

ويتوقع تحليل لبنك باركليز ألا تلجأ روسيا لقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا وقال إن روسيا كانت توصل الغاز إلى أوروبا خلال أزمة جزيرة القرم عام 2014، حتى بعد فرض عقوبات وخلال الحرب البادرة.

ويعني قطع الغاز الروسي عن أوروبا، إعلان لبدء الحرب العالمية الثالثة، مثلما يرى نيكوس تسافوس، رئيس مؤسسة جيمس آر شليزنجر للطاقة والجغرافيا السياسية بواشنطن.

وقال في حوار نشر مع موقع "ذا أتلانتك" الأمريكي، "هل الروس سيفعلون ذلك بشكل استباقي؟ هذا أيضًا نوع من الغباء، أليس كذلك؟ لأن ما هي أسرع طريقة لإثارة غضب أوروبا كلها؟ أود أن أقول، إذا كان الروس قطعوا الغاز، فربما نكون في شكل من أشكال الحرب العالمية الثالثة، إنه في الأساس عمل حربي تجاه ألمانيا وإيطاليا وتركيا ومثل الجميع في أوروبا".

التخلص من الغاز الروسي

مع توتر العلاقات الروسية الأوروبية تفكر أوروبا في التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي، بأي شكل، لكن هذا لن يكون على المدى القصير على الأقل.

وبحسب تحليل باركليز فإن استبدال نحو 150 إلى 190 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.

يمكن للدول المجاورة نقل الغاز عبر المواصلات البينية، لكن قد تكون بعض الدول غير مستعدة للتخلي عن الغاز الذي قد تحتاجه وسيتعين على المستوردين دفع ثمن باهظ في هذه الحالة.

وتحاول الدول الأوروبية الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال والذي يأتي عبر سفن الشحن.

وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا، وخاصة من الولايات المتحدة، رقما قياسيا بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير، وفقًا لبيانات يورو نيوز.

ولدى محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا قدرة محدودة على استقبال إمدادات إضافية في حالة تعطل الغاز من روسيا، لذلك أعلنت ألمانيا مؤخرًا أنها بصدد إنشاء محطة غاز مسال جديدة.

ومنذ أيام أعلنت قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، أن الغاز الطبيعي المسال لايمكنه تعويض إمدادت الغاز الروسي الموجه إلى أوروبا، مشيراً إلى أن 30 إلى 40% من الإمدادات إلى أوروبا تأتي من روسيا.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي تنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي، لذلك كان الاتحاد يشجع إقامة منتدى غاز شرق المتوسط والذي يقع مقره في مصر، في محاولة لتقليل الاعتماد على روسيا.

اقرأ أيضًا:

مخفية ومُختلف عليها.. كم تبلغ ثروة بوتين التي طالتها العقوبات الاقتصادية؟

قفزة جنونية.. هل يصبح الذهب ملاذًا آمنًا بعد تفاقم أزمة أوكرانيا وروسيا؟

أسعار القمح تقفز لأعلى مستوى في 9 سنوات.. لماذا لن تتأثر مصر فوريًا؟

التقاط الأنفاس.. أسعار النفط تتراجع بعد صعود لأعلى مستوى في 8 سنوات

النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات مع اشتعال الأزمة الأوكرانية (جراف)

موجة غلاء تضرب أسعار المحاصيل والمعادن بعد اندلاع حرب أوكرانيا

الفاكهة والتبغ والزيوت.. أهم المعلومات عن التجارة بين مصر مع روسيا وأوكرانيا

أسعار الزيوت ترتفع 15% بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

مصر تلغي مناقصة لشراء القمح.. والبديل "الفرنسي" قد يكون الحل بعد أزمة أوكرانيا

كيف يؤثر اشتعال الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري؟

العملات الرقمية تتكبد خسائر فادحة بسبب أزمة أوكرانيا.. وبيتكوين تهوي 9%