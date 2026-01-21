ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والخيار، والباذنجان، والفلفل، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، بينما انخفضت أسعار الطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5.5 و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.