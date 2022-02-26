مخفية ومُختلف عليها.. كم تبلغ ثروة بوتين التي طالتها العقوبات الاقتصادية؟

كتبت-ياسمين سليم:

طالت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا، جراء شنها حربًا على أوكرانيا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعلن البيت الأبيض، أمس عن ضم بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، إلى قائمة العقوبات الأمريكية، وهو القرار الذي يتفق مع ما قررته العواصم الأوروبية في وقت سابق.

وكشفت بريطانيا أمس عن قائمة عقوبات شملت تجميد أصول بوتين لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى وزير الخارجية لافروف، وهو نفس القرار الذي اتخذته كندا في وقت لاحق.

ثروة بوتين

تبدو ثروة بوتين المعلن عنها قليلة جدًا، في وقت يتحدث أشخاص مقربون من الروس واقتصاديون عن أن بوتين يمتلك ثروة خفية تجعله أحد أغنياء العالم.

بحسب الإفصاحات الرسمية من الكرملين التي نشرتها فوربس، فإن الدخل السنوي لبوتين يبلغ حوالي 140 ألف دولار، ويمتلك شقة مساحتها 800 قدم مربع في سانت بطرسبرج إلى جانب سيارتين من الحقبة السوفيتية وشاحنة للطرق الوعرة ومقطورة للسيارات.

وتشير بيانات TIME إلى أن هذه الأصول بالكاد تمثل الثروة التي يحتفظ بها أعضاء دائرته الداخلية نيابة عنه.

وكشفت أوراق بنما وباندورا، عن وجود شركات وملاذات ضريبية لعدد كبير من شخصيات والمشاهير العالميين مخفية، ضمنهم الدائرة المحيطة بالرئيس الروسي والتي تخفي أموالًا بصورة غير شرعية.

وفي 2016، كشفت أوراق بنما أن أشخاصًا مرتبطين ببوتين هربوا أموالًا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية.

وقالت الأوراق إن "شركاء لبوتين زوروا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل إعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا"، ومن هؤلاء المقربين ورد اسم عازف التشيلو الروسي البارز سيرغي رولدوغين، الصديق البارز للرئيس الروسي.

وأقر بوتين، في حوار تلفزيوني في أبريل 2016، بمصداقية هذه المعلومات وقال إن صديقه رولدوغين، أنفق هذه الأموال على شراء آلات موسيقية فريدة.

ثروة مخفية

يقول اقتصاديون ومستثمرون إن بوتين ضمن أغنى الأشخاص في العالم إذا ما وضعنا في الاعتبار ثروته السرية وغير المعلنة.

وفي 2017 كشف بيل براودر، المستثمر الأمريكي الذي جمع ثروة في روسيا قبل أن يصبح من منتقدي الكرملين إن بوتين جمع 200 مليار دولار من الأصول، وفقًا لما أعلنه في جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال براودر في شهادته عام 2017، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية إن بوتين يحتفظ بأمواله في الغرب، لكنه من غير المرجح أنه يحتفظ بالمال في أمريكا.

ودائمًا ما كانت ثروة بوتين مختلف عليها، ففي 2012 زعم ستانيسلاف بيلكوفسكي، وهو مستشار سابق في الكرملين، أن لدى بوتين ثروة لا تقل عن 70 مليار دولار-وهو رقم من شأنه أن يضعه في قائمة أفضل 20 مليارديرًا في تصنيف فوربس للمليارديرات اليوم، بحسب تايم.

واستندت حسابات بيلكوفسكي إلى حصص بوتين المزعومة في العديد من الشركات الروسية، وخاصة في قطاع النفط.

بينما قدر أندرس أسلوند، الاقتصادي والمؤلف السويدي، ما لدى بوتين بما بين 100 و130 مليار دولار في الأصول، وهو حساب يعتمد على ثروة المقربين من بوتين، والتي يمكن أن تتراوح بين 500 مليون دولار وملياري دولار لكل منهما.

وكان زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، كشف في مقطع فيديو يُظهر قصرًا بقيمة 1.4 مليار دولار على البحر الأسود في روسيا يُزعم أن بوتين يمتلكه.

ويحتوي القصر على مكان للإقامة وحلبة للتزلج على الجليد تحت الأرض، ومهبطين للطائرات العمودية، ومشتل ومدرج وكازينو على الرغم من أن بوتين ينفي كونه المالك.

كما ربطت تحقيقات سابقة بوتين بشقة في موناكو بقيمة 4 ملايين دولار، مملوكة لامرأة كانت عشيقته.

وفي كل الأحوال ستكون العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا على بوتين وغيره من شخصيات صنع القرار في روسيا، غير كفاية ما دام لم تصل إلى التعليق من نظام سوفيت البنكي، كما لم تشمل أي عقوبات تتعلق بإمدادات الطاقة التي تشكل مدخلًا كبيرًا للاقتصاد الروسي.

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