انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:36 ص 21/01/2026

أسعار البيض

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143 جنيهًا، بتراجع 73 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 148.62 جنيهًا، بتراجع 15 قرشًا.

فيديو قد يعجبك



