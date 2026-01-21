مدبولي يسجل كلمة في سجل جناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

سجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، كلمة فى سجل جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

وافتتح "مدبولى"، منذ قليل، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث تفقد جناح وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وعدد من الأجنحة الأخري.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

