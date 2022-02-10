البورصة تهبط بنهاية الأسبوع.. وسهم ماكرو جروب ينخفض 7% بأول جلسة تداول

02:51 م الخميس 10 فبراير 2022
البورصة تهبط بنهاية الأسبوع.. وسهم ماكرو جروب ينخفض 7% بأول جلسة تداول

تداول ماكرو جروب

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15% إلى مستوى 11578 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.

وبحلول نهاية جلسة اليوم، تراجع سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال بنسبة 7% في أول جلسة تداول له، ليتداول عند سعر 4.51 جنيه مقابل 4.85 جنيه للسهم عند الفتح.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة اليوم صافي بيع من الأسهم بقيمة 43.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 35.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي شراء بقيمة 7.3 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% إلى مستوى 11596 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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