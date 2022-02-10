البورصة تهبط بنهاية الأسبوع.. وسهم ماكرو جروب ينخفض 7% بأول جلسة تداول

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15% إلى مستوى 11578 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.

وبحلول نهاية جلسة اليوم، تراجع سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال بنسبة 7% في أول جلسة تداول له، ليتداول عند سعر 4.51 جنيه مقابل 4.85 جنيه للسهم عند الفتح.