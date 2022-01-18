رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة العامة ببورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد لمتابعة أعمال تطوير المنطقة لرفع كفاءة البنية الأساسية بها والتي تشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل بالمناطق الحرة ورفع كفاءتها.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، تابع عبد الوهاب انتظام سير العمل بمركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمركز والاستماع إلى آراء المتعاملين معه

وأشار عبد الوهاب إلى حرص الهيئة على مواصلة الجهود التي بدأتها لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة وفقاً لأحدث المعايير المتبعة في إدارة المناطق الحرة وضمان كفاءة تقديم الخدمات بها، فضلا عن إنشاء نظام متكامل لميكنة الإجراءات داخلها، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة وفقا للجداول الزمنية المحددة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تيسير كافة خدماتها للمستثمرين من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال أعمال التطوير.

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمناقشة أوجه الدعم مع المحافظة لتطوير المنطقة الحرة، كما تم التباحث حول الترويج للفرص الاستثمارية الهامة التي تتميز بها محافظة بورسعيد.