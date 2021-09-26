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بعد هبوط متواصل.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم الأحد؟

12:30 م الأحد 26 سبتمبر 2021
بعد هبوط متواصل.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم الأحد؟

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد بعد تراجع دام 3 أيام على التوالي، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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