مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10907 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 648.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 469.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 178.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.