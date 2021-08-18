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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:46 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10907 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 648.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 469.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 178.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.

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